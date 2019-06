Casinò St-Vincent, a maggio incassi cresciuti del 7%

Il Casinò di Saint-Vincent ha chiuso il mese di maggio con incassi di gioco pari a 4 milioni 380 mila 30 euro, in crescita del 6,96 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Gli ingressi sono calati dello 0,07 per cento. Lo riporta il sito gioconews.it.



In netta crescita le slot machine, che incassano 2 milioni 657 mila 778 euro (più 12,56 per cento), mentre sono in lieve calo i tavoli (meno 0,67 per cento). Da gennaio a maggio gli incassi sono pari a 25 milioni 22 mila 620 euro, il più 10,01 per cento rispetto ai primi cinque mesi del 2018.