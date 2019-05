Turismo, -5% presenze a febbraio e marzo

Sono in calo arrivi e presenze a febbraio e marzo in Valle d'Aosta rispetto agli stessi mesi del 2018. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'assessorato al Turismo, in base ai quali già il mese di gennaio era stato negativo (-3,26 per cento di arrivi e -1,44 di presenze) In dettaglio, a febbraio gli arrivi sono diminuiti dell'1,09 per cento (da 121 mila 918 a 120 mila 953) e le presenze del 5,42 per cento (da 452 mila 696 a 428 mila 139); a marzo rispettivamente del 2,25 per cento (da 119 mila 989 a 117 mila 291) e del 4,92 per cento (da 409 mila 355 a 389 mila 198).



Le presenze sono in calo sia per gli italiani (-8,33 per cento a febbraio e -0,05 a marzo) sia per gli stranieri (rispettivamente -3,83 e -7,74 per cento). Gli arrivi sono positivi solo per gli italiani a marzo (+1,15 per cento).