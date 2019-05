Europee, la Lega sfonda in Valle d'Aosta

La Lega sfonda in Valle d'Aosta e si attesta pochi punti sotto il 40%. E' il dato principale delle elezioni europee nella piccola regione alpina quando sono stati scrutinati due terzi delle 151 sezioni.

Da registrare il crollo delle forze autonomiste di maggioranza in Regione, con la lista 'Autonomie per l'Europa' intorno al 14%. Tiene il Movimento 5 stelle al 10%, percentuale che non si discosta da quella delle Regionali del 2018. Ottimo risultato, a sorpresa, per il Partito Democratico (alle ultime regionali non era riuscito a far eleggere propri rappresentanti in Consiglio Valle) che è al 16%. Infine Forza Italia al 5%, Fratelli di Italia al 3%, Più Europa al 4% e Europa Verde al 4,5%.