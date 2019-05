A5, nel 2018 calato traffico per Sav-Rav

E' diminuito dello 0,56 per cento nel 2018 il traffico lungo l'autostrada A5 Quincinetto-Aosta rispetto al 2017: è calato quello dei veicoli leggeri (-1,23) mentre è aumentato per i veicoli pesanti (+1,79). La Sav, società (al 65,08 per cento di Sias spa del Gruppo Gavio, al 28,72 per cento della Regione Valle d'Aosta e al 6,2 per cento di Ativa spa) che gestisce la tratta autostradale, ha chiuso il 2018 con utile di 17 milioni 417 mila euro (18 milioni 841 mila euro del 2017).



Riguardo alla tratta Aosta-Monte Bianco, la Rav (al 58 per cento della Sitmb e al 42 per cento della Regione) nel 2018 registra una perdita di un milione 843 mila euro (nel 2017 un utile di 52 milioni 485 mila euro). Dal bilancio emerge un calo di transiti del 3,4 per cento (-4,7 per cento per i veicoli leggeri e +0,1 per cento per quelli pesanti). A inizio anno era scattato un incremento tariffario del 52,69 per cento e i ricavi da pedaggio sono aumentati (da 19 milioni 715 mila euro a 28 milioni 624 mila).