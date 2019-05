Turismo, quattro spot per raccontare Vda

La Giunta regionale ha approvato la realizzazione di quattro spot video per la divulgazione dell'immagine turistica della Valle d'Aosta. Il progetto prevede la realizzazione di quattro video della durata massima di 30 secondi, "secondo la forma di storytelling", per "dare visibilità all'intera offerta turistica della regione, dalle attività sportive, alla ricettività, alle esperienze gastronomiche, alle attrazioni culturali, agli aspetti legati alle tradizioni". L'impegno di spesa ammonta a 33.000 euro.

"Per effettuare azioni di comunicazione - spiega l'assessore Laurent Viérin - è importante disporre di immagini video di alta qualità che rappresentano lo strumento più efficace e immediato per veicolare l'immagine turistica della Valle d'Aosta attraverso la televisione, il cinema e le tante piattaforme web.

Gli spot promozionali sono in grado di trasmettere immagini, valori e contenuti in modo semplice e diretto in modo da promuovere la nostra regione".