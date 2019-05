Casinò spa, confermata validità percorso

La relazione del Commissario Giudiziale "conferma, sia pure con la prudenza necessaria, che il percorso intrapreso in questi mesi rappresenta non semplicemente la migliore, ma di fatto l'unica alternativa possibile al fallimento della società, fallimento che genererebbe un devastante impatto sociale oltre ad un danno irreversibile per i creditori". Lo scrive, in una nota, la Casinò de la Vallée spa aggiungendo che "le conclusioni cui giunge l'analisi del Commissario Giudiziale offrono l'occasione per porre in risalto l'ingannevolezza, ove non addirittura la non veridicità, delle diverse informazioni divulgate dalla stampa, peraltro inspiegabilmente trapelate e circolate in maniera distorta: in questo modo si è esposta irresponsabilmente la società al rischio di vedere compromesso il lavoro svolto in questi mesi da tutti coloro (primi tra tutti i lavoratori dipendenti) che, al contrario, si sono impegnati per il successo dell'operazione. "Alla luce di tutto ciò - si conclude la nota - la Società adotterà senza indugio tutte le iniziative atte a sanzionare tali condotte, inutilmente dannose".