Casinò, ai creditori solo il 60%

Ai creditori chirografari del Casinò de la Vallée potrà essere restituito solo il 60 per cento del dovuto, anziché il 78 per cento, come previsto nel piano di concordato preventivo presentato in Tribunale lo scorso marzo.



E' quanto indicato "cautelativamente" nella relazione del commissario giudiziale Ivano Pagliero, inviata agli stessi creditori che il prossimo 9 luglio dovranno votare il documento. "Gli stimati minori flussi in entrata (da 44.337.474 euro in luogo di 52.771.991 euro) - si legge nel documento - potrebbero avere un incidenza sul soddisfacimento dei creditori chirografari che si attesterebbe su una percentuale inferiore rispetto a quella prevista dalla società ricorrente".



L'ammontare complessivo del credito chirografario è di 22.092.471 euro. La proposta concordataria non prevede invece la restituzione dei 48 milioni di euro di Finaosta (credito postergato).