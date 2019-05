Assenteismo, giovedì ispettore dal gip

(ANSA) - AOSTA, 24 MAG - Si terrà giovedì 30 maggio l'interrogatorio di garanzia di Franco Vicquery, di 57 anni, di Gignod, comandante della stazione forestale di Etroubles agli arresti domiciliari nell'ambito di un'indagine per truffa aggravata, alterazione di sistemi di rilevazione delle presenze e peculato d'uso. Il gip del tribunale di Aosta, dopo l'interrogatorio, potrà decidere se permarranno le condizioni per applicare la misura, giustificata dal pericolo di recidiva e di inquinamento delle prove. L'ispettore superiore, si legge nell'ordinanza, "ha ripetutamente alterato o falsificato le certificazioni delle presenze, allontanandosi dal posto di lavoro per recarsi presso la propria abitazione o comunque a svolgere attività private utilizzando in moltissimi casi le auto in dotazione al Corpo forestale", anche "per trasportarvi il proprio cane", mentre "invece risultava in servizio"; solo in 17 dei 75 giorni in cui ha lavorato, tra il novembre 2018 e il marzo scorso, "non ha posto in essere condotte illecite".