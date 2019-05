Violazioni igieniche, ammenda per Giorgi

(ANSA) - AOSTA, 23 MAG - Il giudice monocratico Marco Tornatore ha inflitto un'ammenda di 1.800 euro ad Antonio Giorgi, di 59 anni, di Roisan, titolare di panifici, panetterie e pasticcerie ad Aosta (3.600 la richiesta del pm). E' stato assolto dall'accusa di tentata frode in commercio (che lo vedeva imputato per la mancata indicazione dello "stato fisico di congelato" di "alimenti prodotti con albume di uova"). La sanzione fa riferimento a presunte violazioni della disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari. Per la procura, in una "torta salata al gusto di speck e brie" venduta in panetteria nel luglio 2018 erano stati trovati "parassiti/vermi bianchi che si muovevano". In un altro controllo del Nas, il 12 settembre nel panificio di Roisan, erano stati scoperti "140 kg di albume di uova congelato in cattivo stato di conservazione", perché con "cristallizzazione diffusa", "corpi estranei" e congelato "con attrezzatura non adatta allo scopo" e riposto in "bidoni di plastica".