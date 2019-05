Studenti valdostani su Nave legalità

Una delegazione di quattro studenti valdostani del Liceo artistico di Aosta (classe quinta B) partecipa al Viaggio a bordo della Nave della Legalità, in occasione della commemorazione dei 27 anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio. All'iniziativa sono presenti 1.500 studenti, provenienti da tutta Italia e vincitori di un concorso nazionale. La Nave è partita ieri da Civitavecchia ed è arrivata oggi a Palermo.



"Le testimonianze e le significative manifestazioni alle quali gli studenti assisteranno durante il viaggio - ha commentato l'assessora regionale all'istruzione Chantal Certan - sono importanti per onorare la memoria dei servitori dello Stato, affinché l'insegnamento e il valore che vengono dal sacrificio di queste persone non vengano dimenticati e, anzi, diventino uno strumento per educare le nuove generazioni a diventare cittadini attivi e consapevoli, preparati a portare avanti la battaglia per la legalità, la democrazia e la libertà".