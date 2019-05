Spaccio cocaina ad Aosta, due arresti

Due persone arrestate e una terza latitante: è bilancio di un'operazione antidroga della guardia di finanza condotta tra il capoluogo regionale e Torino. Il gip di Aosta ha disposto gli arresti domiciliari per Bogdan Marian Ganta, trentenne romeno nei cui confronti era già applicata un'analoga misura cautelare, e il carcere per due residenti nel torinese, Mahmoud Naynia e una donna, che invece risulta latitante.

In base alle indagini coordinate dal pm Francesco Pizzato, Ganta si riforniva di cocaina dagli altri due indagati, per spacciarla ad Aosta e in alcuni comuni limitrofi. Sono una trentina i consumatori identificati.

Nell'ottobre scorso Ganta aveva patteggiato due anni e tre mesi di reclusione e sei mila di multa per essere stato sorpreso, nel giugno 2018, con un etto di cocaina nascosta in auto al casello autostradale di Aosta.