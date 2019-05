Pensionati lunedì in assemblea

(ANSA) - AOSTA, 18 MAG - I pensionati valdostani si riuniranno lunedì prossimo, alle 14, nel centro polifunzionale Pâcou a Brissogne, in occasione dell'assemblea pubblica indetta da Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp-Uil e Savt Retraités. E' prevista la partecipazione di Ivan Pedretti, segretario generale Spi Cgil.

All'ordine del giorno i "tagli del Governo", le proposte e le rivendicazioni dei sindacati "per la tutela delle pensioni, per una legge sulla non autosufficienza, per il diritto a curarsi, per un invecchiamento attivo e in salute e per una reale riduzione della tassazione". L'incontro è stato organizzato in preparazione della manifestazione del primo giugno in piazza San Giovanni a Roma.