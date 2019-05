Incappato in un controllo della polizia stradale in servizio al Traforo del Monte Bianco, un autista di un tir di nazionalità romena, residente in Irlanda, è stato arrestato ieri sera. Nei suoi confronti erano stati emessi tre provvedimenti di carcerazione in Italia (4 anni) per furto aggravato, ricettazione e riciclaggio. Si trova ora nel carcere di Brissogne.