Scuola, 590 iscritti in meno in due anni

"In questi ultimi due anni abbiamo perso 590 studenti nelle classi prime dei quattro ordini scolastici, cioè nelle prime della scuola dell'infanzia, della primaria, della secondaria di primo grado e in quella di secondo grado". Lo ha riferito l'assessore all'Istruzione, Chantal Certan, intervenendo all'assemblea del Cpel. Un calo di quasi 600 iscritti "è un dato su cui né io né voi - ha detto Certan ai sindaci - abbiamo colpe, forse dipende da tante cose, bisogna far figli forse". Per l'assessore "è evidente che questo dato non è ininfluente: quest'anno ci sono tutta una serie di problematiche in vari comuni. Piano piano ci stiamo relazionando con i sindaci".

Un dato positivo, ha spiegato Certan, arriva invece dal numero di alunni che scelgono di frequentare scuole fuori regione: "Se gli scorsi anni erano nell'ordine di 30-31 iscritti fuori Valle, quest'anno sono 16".