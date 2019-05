Maria Grazia Monaci nuovo rettore Univda

Il Consiglio dell'Università della Valle d'Aosta ha nominato Maria Grazia Monaci quale nuovo rettore dell'ateneo valdostano. Professore ordinario di Psicologia sociale e Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali, entrerà in carica il primo novembre prossimo per un quadriennio e sostituirà Fabrizio Cassella. Oltre a lei erano in lizza per l'incarico anche il direttore del Dipartimento di politiche economiche, Marco Alderighi e la professoressa di economia applicata all'Università di Bari Angela Stefania Bergantino. E' stata invece rinviata la nomina del nuovo Direttore generale dell'ateneo.

Cassella, fallito tentativo mia revoca - "Sono il Rettore dell'Univda fino alla fine regolare del mio mandato il prossimo novembre. E' fallito il tentativo per disporre illegittimamente la mia revoca. Le iniziative per delegittimarmi hanno subito una brusca frenata nella seduta odierna del Consiglio dell'Università e sono implosi a seguito del parere legale che ha messo ciascuno di fronte alle proprie responsabilità". E' quanto scrive in una nota il rettore dell'Università della Valle d'Aosta, Fabrizio Cassella, dopo la roiunione del Consiglio di ateneo.



