Inchiesta Finaosta, assolto Rollandin

Per chè il fatto non sussiste il gup Luca Fadda ha assolto l'ex presidente della Regione Valle d'Aosta Augusto Rollandin dall'accusa di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Il processo si è svolto con il rito abbreviato. La vicenda riguarda la nomina di Massimo Leveque (assolto così come l'ex assessore regionale al bilancio, Ego Perron) al vertice della Finaosta, la finanziaria regionale.

Secondo l'inchiesta della procura, nel marzo 2015, prima che fosse pubblicato il bando per la nomina del presidente, Rollandin e Perron ne avevano comunicato il contenuto a Leveque, assicurandogli che il compenso di 31.500 euro annui previsto sarebbe stato aumentato a 100.000: Leveque ne aveva richiesti almeno 80.000.

Rollandin solo qualche giorno fa è stato sospeso dal Consiglio valle in base alla legge Severino a seguito di una condanna a quattro anni e sei mesi per corruzione.