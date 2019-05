Ccs Cogne a Regione, serve dialogo bonario e costruttivo

Dopo l'annuncio della Regione Valle d'Aosta di un'azione giudiziaria per rientrare in possesso del Palazzo Cogne, il Ccs invoca la necessità di un "dialogo bonario e costruttivo". "Riteniamo che i toni si stiano surriscaldando oltre il necessario - spiega il presidente del circolo Giorgio Giovinazzo - e anziché investire tempo e risorse nella ricerca di spazi alternativi e soluzioni a favore della comunità si preferisce avviare un contenzioso giudiziario". Giovedì prossimo sarà convocato un consiglio direttivo del Ccs con all'ordine del giorno la sospensione delle attività entro giugno e la programmazione di "azioni propedeutiche" al rilascio dei locali giudicati inagibili. In programma vi è anche il trasferimento provvisorio in un'altra eventuale sede "che l'amministrazione vorrà mettere a disposizione e concedere in comodato allo storico Circolo", aggiunge Giovinazzo.



