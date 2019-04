Gheller, progetto non solo per europee

(ANSA) - AOSTA, 26 APR - Parte "un progetto politico non solo per le elezioni europee ma che guarda oltre": Marco Gheller, candidato della lista 'Autonomie per l'Europa', presenta così il percorso intrapreso dai movimenti Union valdotaine, Union valdotaine progressiste, Alpe, Stella Alpina ed Epav, presentato oggi in una conferenza stampa. Un cammino federativo che - è stato anticipato oggi dai segretari politici - sarà ulteriormente formalizzato proprio in apertura della campagna elettorale. "Noi oggi portiamo a casa il risultato più importante di tutti: presentarsi insieme alle elezioni", ha sottolineato Carlo Marzi (Stella Alpina). In vista della scadenza elettorale del 26 maggio gli autonomisti valdostani presenteranno agli elettori un "progetto di integrazione rinnovato sul modello federale auspicato dalla dichiarazione di Chivasso" con alcuni punti di interesse per la Valle d'Aosta: diversità culturali e linguistiche, accesso ai fondi strutturali, sviluppo di reti infrastrutturali e gestione sostenibile dell'ambiente.