Centoz, sondaggio social su Arco Augusto

Dopo il deposito in municipio della proposta di referendum consultivo comunale che chiede la riapertura al traffico di piazza Arco d'Augusto, il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, propone su facebook un sondaggio: "Volete chiudere sin da subito la viabilità nella zona dell'Arco di Augusto estendendo la Ztl come previsto dal Pgtu (reperibile sul sito del comune) anche a costo di qualche inconveniente viabilistico (ad esempio qualche coda in più all'incrocio tra Via Mont-Emilius e Via Clavalité)?".



Secondo il primo cittadino infatti "a parole tutti si professano favorevoli alla chiusura della piazza al traffico veicolare ma poi, alla prova dei fatti, si scoprono contrari". Il quesito del referendum depositato in municipio chiede nella prima parte: "Siete favorevoli alla riapertura completa della viabilità attorno l'Arco d'Augusto?".



Per il sindaco, "la scusa è che si deve chiudere la piazza quando verranno completate tutte le attività indicate nel Piano generale del traffico urbano (Pgtu) approvato nel 2011". "Ma il piano prevede - prosegue Centoz - solamente soluzioni viabilistiche, non prevede la riqualificazione della piazza, lavori di ammodernamento o abbellimento della zona. Il piano del traffico, appunto, si occupa solo di traffico e non di urbanistica".



Dopo il deposito del quesito, avvenuto mercoledì 24 aprile da parte di tre membri del comitato promotore contrario alla semipedonalizzazione scattata nell'agosto 2018, Centoz dovrà nominare una commissione tecnica, composta da tre membri e presieduta dal segretario comunale, per valutarne l'ammissibilità. La decisione dovrà avvenire entro 90 giorni: in caso positivo, dovranno essere raccolte 1.500 firme nei successivi 90 giorni.