Verifica ok, maggioranza dichiara unità

(ANSA) - AOSTA, 24 APR - "I movimenti hanno ribadito la loro adesione alla maggioranza e al governo guidato dal presidente Fosson, che sta lavorando per attuare i punti programmatici". E' quanto si legge in una nota di Uv, Uvp, Alpe, Stella alpina, Pnv e Front valdotain diffusa al termine di una riunione per verificare la stabilità della maggioranza. "Da parte di tutti - prosegue la nota - vi è stata una chiara assunzione di responsabilità rispetto all'attuazione del programma di Governo e agli impegni assunti. Il confronto rimane aperto e proseguirà con l'analisi e la condivisione dei punti di programma ritenuti prioritari". "Era importante chiarirsi - ha detto Erik Lavevaz, presidnete Uv - per non avere più problemi sui numeri ed evitare un'altra figuraccia in Consiglio come quella della scorsa settimana. Anche il Pnv si è presentato ed ha ribadito il proprio appoggio".