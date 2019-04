Lupo, indennizzi fuori regime de minimis

La Giunta regionale ha approvato le nuove disposizioni in base alle quali "l'indennizzo dei danni arrecati dal lupo e il contributo alle spese per dotarsi di misure di prevenzione contro gli attacchi (fatto salvo il rimborso della remunerazione del pastore adibito al gregge) verranno erogati al di fuori del regime de minimis". Si tratta, spiega l'assessore all'Ambiente e risorse naturali, Albert Chatrian, di "una delle richieste formulate dalle associazioni e il governo regionale vi ha dato un seguito: grazie a questa norma gli aiuti percepiti per i danni da animali protetti non eroderanno il plafond di 20.000 euro fissato, appunto, dal regime del de minimis per gli agricoltori". La delibera dà attuazione "allo specifico regime di Aiuti di Stato, autorizzato dalla Commissione europea in data 29 gennaio 2019, che si applica ai danni arrecati da animali protetti e alle misure di prevenzione".