Sammaritani, in Ue rivoluzione buonsenso

"Vogliamo portare in Europa la nostra rivoluzione del buonsenso". Così Paolo Sammaritani (Lega Vda) ha presentato la sua candidatura alle elezioni europee nella lista del Carroccio per la circoscrizione nord-ovest.

"Vogliamo cambiare - ha aggiunto - quelle regole europee fatte dai burocrati per i burocrati che mettono un freno alla crescita e allo sviluppo del nostro Paese. Questa è la candidatura di tutta la Lega Vda, sappiamo che non sarà facile essere eletto ma abbiamo una chance più degli altri. Siamo portatori dell'idea di un'Europa diversa, a partire dalla tutela dei nostri prodotti". Sammaritani, 60 anni a luglio, è avvocato e in questa legislatura è stato assessore regionale alla cultura (dal 27 giugno al 10 dicembre 2018). "La sua candidatura - ha aggiunto Marialice Boldi, commissario della Lega Vda - è la testimonianza di un riconoscimento di capacità, onestà e di un coerente percorso di crescita all'interno del movimento. Una gara con il candidato degli autonomisti Gheller? La competizione non è con lui". Infine Nicoletta Spelgatti, 'anima' della Lega Vda: "Invito i valdostani ad andare alle urne, ci giochiamo una partita importantissima ma i cittadini devono avere un moto di orgoglio e andare a votare per il cambiamento".