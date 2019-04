Lega e Mouv', no a quotazione di Cva

"Non siamo favorevoli alla quotazione in borsa della Compagnia valdostana delle acque e riteniamo siano necessari ulteriori e più precisi approfondimenti". E' quanto dichiarano, in una nota, Lega Vda e Mouv' dopo il rinvio della discussione sulla relazione finale della commissione speciale su Cva. "I gruppi consiliari Movimento Cinque Stelle, Adu VdA e Rete civica - si legge nel comunicato - hanno presentato in aula e fuori tempo massimo un emendamento alla variazione di bilancio che chiede di 'resuscitare' la Commissione speciale la quale però ha già concluso i suoi lavori con una relazione finale votata a colpi di maggioranza. Non capiamo la ratio dell'emendamento in questione poiché, da un lato, gli stessi gruppi affermano che la commissione speciale è stata gestita in maniera scorretta, faziosa e poco analitica e dall'altro la vogliono resuscitare con non si sa quali scopi. Viene da pensare che, sul tema, i gruppi M5S, Adu e Rete civica abbiano le idee parecchio confuse".