Casinò, da 2012 incassati 113 mln

Dal 2012 al 2018 le imposte versate dal Casinò e incassate dalla Regione ammontano a oltre 68 milioni euro, mentre il totale delle decadi è stato di più di 44 milioni di euro, per un totale complessivo di 113 milioni di euro di entrate nel bilancio regionale. Lo ha riferito oggi in Consiglio regionale l'assessore regionale alle finanze Renzo Testolin, rispondendo a un question time presentato dai gruppi di maggioranza Union valdotaine, Alliance valdotaine e Stella Alpina. "Il dato è importante: viene certificato con questa risposta - ha sottolineato il capogruppo di Stella Alpina Perluigi Marquis - che il Casinò non è un buco nero, non preleva dalle tasche dei valdostani, ma dà soldi alla Regione che sono stati e sono utili per alimentare il bilancio e dare risposte agli allevatori, alle imprese, alla sanità, alle scuole".