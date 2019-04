Traforo G.S.Bernardo, crescono transiti

Se il traforo del Monte Bianco ha chiuso il 2018 con un calo di passaggi dell'1,7 per cento (dato su cui possono aver influito le 39 interruzioni totali del traffico per lavori) il tunnel Gran San Bernardo nell'anno passato ha fatto registrare il quinto miglior risultato dal 1964, data di apertura della galleria italo-svizzera. Sono stati infatti 718 mila 315 i veicoli transitati durante il 2018. Il traffico commerciale rappresenta il 5 per cento del totale (34 mila 178), quello turistico il 95 per cento (684 mila 137).

In dettaglio, i passaggi sono in crescita del 21,79 per cento rispetto al 2017 (589 mila 786 transiti totali), quando però la galleria era rimasta chiusa tre mesi per consentire l'esecuzione di lavori dopo un crollo di materiale dal soffitto. Sono invece calati del 2,98 per cento i transiti rispetto al 2016, quando erano stati 740 mila 364.