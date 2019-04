Vvff, sindacati sollecitano Consiglio Valle

I sindacati Funzione pubblica della Cgil e Conapo sollecitano una presa di posizione del Consiglio Valle sul ritorno dei vigili del fuoco valdostani sotto la competenza dello stato. Dopo un incontro a Roma tra i tecnici della Regione Valle d'Aosta e del Ministero dell'interno "ci si chiede come mai l'impegno, preso da tutti i capigruppo delle forze politiche, ad oggi non sia stato ancora votato in Consiglio Regionale", scrivono in una nota. "Questo passaggio - aggiungono - darebbe certezza e fugherebbe ogni dubbio sulla volontà anche da parte di tutta la politica regionale di voler portare fino in fondo il rientro, chiaro e inequivocabile, dei nostri vigili del fuoco sotto la competenza dello Stato".