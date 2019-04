Gradi, probabile gruppo Pnv-Fv. Ma Fosson non è d'accordo: rimango nel gruppo Misto

La costituzione di un nuovo gruppo consiliare regionale tra Pnv e il neonato Front valdotain "è molto probabile" e sarà discussa già la prossima settimana nel corso di un "incontro formale" tra i due movimenti politici. Lo spiega all'ANSA Fabio Gradi, coordinatore di Pnv, confermando quanto anticipato ieri da Emily Rini durante la presentazione della sua nuova forza politica. Ma, a stretto giro, il presidente della Regione Antonio Fosson, uno dei fondatori di Pnv, dichiara la propria divergenza: "Stupito dalle dichiarazioni di Fabio Gradi, non condivise da alcun coordinamento di Pnv, io intendo rimanere nel gruppo misto e lavorare per la Valle d'Aosta, come stiamo facendo".



Secondo Gradi "fare un gruppo consiliare potrebbe essere un primo passo molto importante, considerato che tra l'altro i tre consiglieri del gruppo misto stanno lavorando molto bene in sintonia, con molti punti in comune".

Europee: Gradi (Pnv), nessun endorsement libertà di scelta - "La nostra posizione per le elezioni europee è molto simile a quella di Front Valdotain: daremo libertà di voto". Lo ha spiegato all'ANSA il coordinatore di Pour Notre Vallée, Fabio Gradi. "Anche noi abbiamo intrapreso un percorso verso il centro/centro-destra, il consigliere Restano in Consiglio regionale l'ha espresso chiaramente, - aggiunge Gradi - ma non vogliamo fare alcun endorsement verso alcun candidato".

