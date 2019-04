Contro la quotazione in borsa della società idroelettrica Cva il Comitato 'Giù le mani dalle acque e da Cva' organizza per mercoledì prossimo 17 aprile, dalle 10, un presidio davanti al palazzo regionale, ad Aosta, durante i lavori del Consiglio Valle. Alle 17 è poi in programma una manifestazione. "Questo consiglio regionale, falcidiato da arresti e scandali, - spiegano i promotori - non ha alcuna legittimità per prendere decisioni sulla Compagnia Valdostana delle Acque".