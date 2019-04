Elusione fisco, maxi sequestro a medico

Per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte la guardia di finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni immobili (per un valore superiore ad un milione di euro), emesso dal gip del Tribunale di Benevento, a carico di Corrado Musso, medico specialista in Neurochirurgia e Chirurgia della Colonna Vertebrale, residente ad Aosta. "Le complesse investigazioni di natura economico-finanziaria condotte - spiega la Procura di Benevento - hanno consentito di accertare che, a fronte di cartelle esattoriali emesse nei confronti dell'indagato per valori consistenti negli anni incrementatesi fino a raggiungere una cifra complessivamente superiore ai 3 milioni di euro, l'indagato, pur pienamente consapevole dei consequenziali obblighi derivanti dal significativo debito tributario accumulato nei confronti dell'Erario, per sottrarsi all'assolvimento dello stesso, ha posto in essere un'alienazione simulata spogliandosi, solo apparentemente, dei propri beni mobili ed immobili". Tali beni sarebbero stati fatti confluire in un 'trust', "costituito ad hoc dallo stesso Musso che ricopriva, altresì, la duplice veste di disponente e trustee ed indicando quali beneficiari propri stretti congiunti". "Così facendo, l'indagato, al fine di eludere le pretese tributarie del fisco, di fatto ha realizzato uno schermo formale - concludono gli inquirenti - rispetto al patrimonio personale che veniva così sottratto ad ogni possibile procedura di riscossione coattiva".