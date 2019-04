'Ndrangheta, insediate commissioni indagine su Aosta e Saint-Pierre

Si sono insediate oggi le due Commissioni d'indagine incaricate di compiere gli accertamenti per verificare l'eventuale sussistenza di forme di infiltrazione o di condizionamento mafioso nei Comuni di Aosta e Saint-Pierre, in applicazione dell'articolo 143 del Testo Unico degli Enti locali. Lo rende noto la Regione. Ognuna e' composta da tre membri, un ufficiale delle forze dell'ordine e due funzionari pubblici. Le Commissioni, nominate dal Presidente della Regione nell'esercizio delle funzioni prefettizie e su apposita delega del Ministro dell'Interno, avranno tre mesi di tempo, prorogabili di ulteriori tre, per depositare le proprie conclusioni. L'iter è stato attivato a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare della custodia in carcere emessa dal gip di Torino nell'ambito dell'operazione Geenna, che ha portato alla custodia cautelare in carcere, tra gli altri, gli ex assessori comunali Marco Sorbara (Aosta) e Monica Carcea (Saint-Pierre).