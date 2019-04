Dichiarata fallita Pellissier Helicopter

Il tribunale di Aosta ha dichiarato il fallimento della Pellissier Helicopter srl, società con base a Saint-Pierre specializzata nel trasporto in elicottero. Negli anni scorsi ha gestito, tra l'altro, l'appalto per il servizio di eliski in alcuni comuni valdostani. Dopo il verdetto dei giudici dello scorso 3 aprile è stata fissata per il 9 luglio prossimo l'udienza per l'esame dello stato passivo, che al momento non è ancora stato quantificato. Sono stati nominati il giudice delegato, Marco Tornatore, e il curatore fallimentare, l'avvocato Nicole Joris. L'istanza di fallimento è stata depositata in proprio, quindi dalla stessa azienda (la normativa stabilisce infatti che, in caso di stato di insolvenza, la procedura può partire su istanza di un creditore, della procura ma anche del debitore).