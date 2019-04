Tripodi (M5s), dal decreto crescita 3,7 mln ai Comuni valdostani

Con il decreto crescita vengono stanziati 3 milioni e 780 mila euro per i Comuni della Valle d'Aosta. Lo riferisce la deputata del M5s Elisa Tripodi. "Dopo le norme contenute in legge di bilancio, a partire dallo stanziamento di 400 milioni di euro ai piccoli Comuni, - spiega - abbiamo sbloccato gli investimenti con un aumento della spesa effettiva delle amministrazioni comunali pari al 21,8 per cento.

Sulla scia di queste continuiamo a investire in favore dei comuni di tutta Italia per avviare opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile sul territorio". Secondo la deputata valdostana "questa norma, contenuta nel Dl crescita e fortemente voluta dal Ministro Fraccaro, inverte la rotta nel rapporto con gli enti locali messi in ginocchio da anni di tagli con l'obiettivo di rilanciare la spesa per gli investimenti dei Comuni e dare impulso massiccio alla crescita sostenibile".