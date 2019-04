Europee, depositato logo autonomisti

E' stato depositato il logo della lista 'Autonomie per l'Europa' che raccoglie alcune forze autonomiste valdostane (Stella alpina, Union valdotaine progressiste, Union valdotaine, Alpe e Epav) e che si presenterà alle prossime elezioni europee. Il simbolo è tondo, con il blu come colore dominante, in due sfumature; il nome della lista è di colore bianco, posizionato nella parte alta ed è disposto a mezzaluna. Sempre a mezzaluna, nella parte bassa, sono riportati i simboli dei cinque movimenti. Al centro, di colore blu scuro, spicca il monte Cervino stilizzato, "a rappresentare, nella sua forma caratteristica e riconoscibile, le comunità dell'arco alpino, perfettamente integrate nel contesto europeo". "Sopra il monte Cervino, in un abbraccio simbolico e accogliente alle comunità alpine, sono visibili 7 delle 12 stelle gialle della bandiera europea" si legge in una nota. Come candidato, secondo quanto si è appreso, al momento è in pole position Marco Gheller.