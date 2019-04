Sorbara a pm, agivo con consenso giunta

Durante un interrogatorio durato oltre cinque ore l'ex assessore al Comune di Aosta e consigliere regionale attualmente sospeso Marco Sorbara ha detto di aver "fatto tutto in assoluta trasparenza, sempre col consenso della giunta se doveva essere adottata una delibera". Lo spiega il suo avvocato, Raffaele Della Valle (che lo assiste insieme ai colleghi Sandro Sorbara e Donatella Rapetti), dopo che Sorbara ha risposto "esaustivamente a tutte le domande" dei pm della Dda di Torino Valerio Longi e Stefano Castellani. Circostanze "penalmente rilevanti secondo l'accusa" sono stati descritti come "episodi di assoluta buona fede" da Sorbara, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e in carcere a Biella dal 23 gennaio scorso nell'ambito dell'operazione Geenna contro presunte infiltrazioni della 'ndrangheta in Valle d'Aosta. "Era molto tranquillo, ma sofferente per la lunga carcerazione che lo ha penalizzato: è dimagrito 8-9 chili. Però ha fiducia, la fiducia di chi si sente innocente".