Maltrattamenti, 3 anni a marito recidivo

Accogliendo la richiesta del pm Luca Ceccanti, il giudice monocratico del tribunale di Aosta Marco Tornatore ha condannato a tre anni di reclusione e a 20 mila euro di risarcimento alla ex moglie un uomo di 58 anni originario della Romania. Era accusato di maltrattamenti in famiglia in un contesto di abuso di alcol. In base a quanto emerso dalle indagini, si tratta di una serie di violenze verbali e, in alcuni casi fisiche, perpetrate tra il 2010 e il 2017. L'uomo era già stato condannato per fatti analoghi e la coppia si era separata ma poi la donna lo aveva nuovamente accolto. L'imputato non era presente in aula perché da tempo risulta aver lasciato l'Italia. Per lui la procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere.