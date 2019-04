Corruzione Vda, interrogazione Lega su costituzione parte civile Regione

Il tema della condanna del consigliere regionale Augusto Rollandin a quattro anni e sei mesi per corruzione non tarda ad approdare nell'aula del Consiglio regionale. Per la seduta di mercoledì e giovedì prossimi la Lega Vallée d'Aoste ha infatti presentato una interrogazione a risposta immediata in cui chiede alla Giunta regionale "notizie in merito all'adozione di eventuali atti prodromici alla costituzione di parte civile della Regione" nel processo. L'ordine del giorno suppletivo prevede anche l'accettazione delle dimissioni rassegnate dallo stesso Rollandin dalla carica di vicepresidente del Consiglio e la sua sostituzione.

Il gruppo Movimento 5 Stelle ha poi iscritto un'iniziativa riguardante un "eventuale conferimento di incarichi di primo livello a personale dirigente prossimo al collocamento in quiescenza". Infine, il Consiglio esaminerà il programma di dismissione di beni immobili di Vallée d'Aoste Structure Sarl.