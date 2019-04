Casinò, non pagabile debito di 48 mln a Regione

I 48 milioni di euro di debiti che il Casinò de la Vallée di Saint-Vincent ha nei confronti della Regione, tramite Finaosta, non saranno restituiti prima della conclusione del piano di concordato, fissata per il 2024. E' quanto emerge dai documenti relativi alla domanda di concordato, presentata al Tribunale di Aosta. Il Casinò ha infatti considerato tale debito "postergato" e cioè "non pagabile in sede di procedura". E in tal senso si è anche espressa la stessa finanziaria regionale che il 28 febbraio scorso "ha prestato il proprio consenso al trattamento postergato dell'intesa posizione debitoria in esame".

"Mi riservo di leggere attentamente il concordato e i riflessi che può avere e quindi di discuterne nelle sedi opportune", ha commentato oggi il presidente della Finaosta Andrea Leonardi. "Il nostro auspicio - ha aggiunto - è che almeno per quanto riguarda il nostro specifico approvvigionamento di denari nei confronti della società Cva questo ci venga in qualche modo restituito, quanto alla postergazione noi abbiamo agito secondo le indicazioni che ci sono state poste".