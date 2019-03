Scuola, novità sconti trasporto studenti

La Giunta regionale ha approvato modifiche ai criteri e alle modalità per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto a favore degli studenti universitari residenti in Valle d'Aosta, con decorrenza dal primo aprile 2019. "In particolare, viene introdotta la possibilità di inoltrare, completamente on-line senza recarsi personalmente negli uffici del Dipartimento trasporti, la domanda di ottenimento delle agevolazioni tariffarie", Inoltre la periodicità dei tempi di rimborso dei biglietti acquistati ancora in formato cartaceo passa da quadrimestrale a trimestrale. "Considerate le esigenze di spostamento per motivi di studio degli studenti valdostani in diversi paesi europei, dove a volte il viaggio risulta più conveniente in aereo, è stato introdotto - si legge in una nota - il rimborso anche su questo mezzo di trasporto, definendo un importo massimo ammissibile in linea con i parametri definiti per gli altri mezzi".