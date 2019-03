Previdenza, 2018 complesso per FonDemain

Ha chiuso il 2018 con tre segni negativi (-1,9% il rendimento del comparto 'garantito', -2,5% di quello 'prudente' e -3,1% di quello 'dinamico') ma la flessione - dovuta alla turbolenza dei mercati a fine anno - è stata recuperata nei primi mesi del 2019. E' il bilancio dell'attività di FonDemain (ex Fopadiva), il fondo pensione complementare per i lavoratori che operano in Valle d'Aosta e che dall'ottobre scorso ha aperto anche agli autonomi.

"L'amministrazione regionale - ha commentato l'assessore regionale alle finanze, Renzo Testolin - è stata lungimirante investendo importanti risorse nella previsione complementare. E' stato lanciato un percorso che si è rivelato virtuoso.

L'investimento è stato ampiamente ripagato con servizi di cui beneficia la comunità". In 10 anni la Regione ha investito 3,8 mln mentre il rientro in termini di imposte è stato di 12 mln.

"Purtroppo - ha aggiunto - le rendite dipendono anche da altri soggetti che a livello centrale non hanno fatto nulla per contenere la débacle".