Rogo a Lillianes,bruciati 5 ettari bosco

Un incendio boschivo è divampato ieri pomeriggio a Lillianes, in località Perapiana. Le operazioni di spegnimento - durante le quali si è reso necessario l'uso dell'elicottero della protezione civile - si sono concluse nella notte e stamane è in corso la fase di bonifica.



"Una frazione è stata lambita, ma l'intervento celere" del Nucleo antincendio boschivo del Corpo forestale e dei vigili del fuoco, effettivi e volontari, "ha permesso di arginare le fiamme e non è stato necessario procedere all'evacuazione", spiega il sindaco, Daniele De Giorgis.



Il rogo era in un zona impervia e le operazioni di spegnimento sono state rese difficili dal forte vento. Chi opera sul posto stima che siano bruciati circa cinque ettari di bosco di latifoglie, perlopiù castagni. A causa del vento forte i vigili del fuoco sono intervenuti in altre zone della regione per diverse piante cadute.



Data ultima modifica 26 marzo 2019 ore 10:49