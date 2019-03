Aggressione quartiere Cogne, due denunciati

Ci sono due denunciati per l'aggressione avvenuta nella notte tra venerdì e sabato scorsi in viale Gran Paradiso ad Aosta, nel quartiere Cogne. Si tratta di due italiani: per uno di loro, maggiorenne, procede la procura di Aosta, che lo ha indagato per lesioni. Il fascicolo nei confronti dell'altro, minorenne, sarà trasmesso alla procura presso il tribunale dei minori di Torino. L'aggredito, anche lui italiano, aveva riportato ferite guaribili in pochi giorni.

Durante i fatti erano stati danneggiati due portoncini di una palazzina.