Artigianato, il 3 agosto la Foire d'été

E' in calendario il 3 agosto la 51/a edizione della Foire d'été, rassegna di artigianato di tradizione considerata l'edizione estiva della Fiera di Sant'Orso. La kermesse si svolgerà nel centro storico di Aosta per tutta la giornata.

La 66/a Mostra-Concorso si svolgerà invece dal 20 al 28 luglio con alcune novità: l'istituzione di tema speciale per la realizzazione del Trofeo Mezzalama "al fine di incentivare la creazione di opere appartenenti al patrimonio storico e culturale dell'artigianato valdostano di tradizione", che prevede un premio di 5.000 euro; l'aumento dell'importo dei premi, con una loro diversa distribuzione, allo scopo di incentivare una maggiore partecipazione; infine, la possibilità di esporre, in via sperimentale, manufatti artistico creativi, prodotti in essenze lignee ammesse, che non rientrano nelle categorie previste dal Concorso. Infine l'Atelier des Métiers è in programma dal primo al 4 agosto. Le adesioni dovranno pervenire entro venerdì 3 maggio.