Festival harmonies valdotaines ad Aosta

La sesta edizione del Festival des harmonies valdotaines è in programma domenica 17 marzo, domenica 31 marzo e domenica 14 aprile al Teatro Splendor di Aosta (inizio spettacoli ore 21, entrata libera). La rassegna rientra nell'ambito della Saison Culturelle 2018/2019. Quest'anno le bande musicali proporranno 'Musiche dal Mondo', mettendo in relazione la tradizione classicista dell'Europa, il folklorismo etnico dell'Asia, la ricerca di sperimentazioni musicali e contaminazioni sonore proprie dell'America del XXI secolo. "Una sorta di viaggio - si legge nella presentazione - che condurrà per mano l'ascoltatore dalle melodie ancestrali dell'Oriente alle sonorità postmoderne dell'Occidente, mantenendo dritta la rotta grazie alla guida, di volta in volta primitivista, contemporanea o innovativa, dei grandi compositori del Vecchio Continente". "Le bande - afferma l'assessore ai beni culturali, Laurent Viérin - rappresentano da sempre il punto di riferimento per avvicinarsi alla conoscenza della musica".



