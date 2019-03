Scuola, precari in piazza ad Aosta

Una dozzina di insegnanti precari valdostani ha partecipato al sit-in - promosso dai sindacati Cgil, Cisl, Savt e Snals - che si è svolto sotto Palazzo regionale, ad Aosta. Al termine dell'iniziativa i rappresentanti sindacali hanno incontrato l'assessore regionale all'istruzione, Chantal Certan. "Il precariato in Valle d'Aosta - ha detto l'assessore - è fisiologico. Per noi i precari sono 94 su un totale di 2.007 posti in organico. Tutti gli anni la Regione interviene sull'organico e sul riconteggio, cosa che non avviene a livello nazionale". Riguardo agli insegnanti di sostegno "è un aspetto che crea problematiche e criticità, c'è carenza di personale formato nonostante il continuo investimento che viene fatto". Per Claudio Idone (Cgil) "bisogna risolvere il problema di un precariato che è storico, individuando un percorso professionale". Alessia Démé (Savt) ha poi sottolineato la necessità di risolvere la situazione degli educatori del Convitto (16 precari su 32).



Data ultima modifica 12 marzo 2019 ore 16:43