Morsa da Pit bull, chiesti 2 anni

Aggredita nel novembre 2017 da un Pit bull ad Aosta, una sessantenne aveva riportato gravi lesioni al braccio - guaribili in 113 giorni - con "possibile compromissione della piena funzionalità dell'arto". Per quei fatti sono a processo il proprietario del cane - che tra il 2013 e il 2016 aveva morsicato altre quattro persone - e l'amica a cui era sfuggito l'animale che stava portando a passeggio.



Il pm Luca Ceccanti ha chiesto una condanna a due anni di reclusione per Agata Filippone (avvocato Federico Barzagli), aostana di 44 anni, accusata di lesioni personali aggravate, e che era a conoscenza - per l'accusa - della "estrema aggressività" del cane. E' di due mesi la pena richiesta per Alex Alliod (avvocato Federico Parini), di 26 anni, di Aosta, imputato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. E' accusato di non aver rispettato gli obblighi (museruola, guinzaglio, custodia, frequentazione di corsi per il cane e l'accompagnatore, assicurazione civile) previsti da due ordinanze del sindaco.



