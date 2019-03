Fallimenti, -32% in Valle Aosta nel 2018

E' calato del 31,8 per cento il numero di imprese fallite nel 2018 in Valle d'Aosta rispetto all'anno precedente. Il dato emerge dall'Osservatorio sui fallimenti, procedure e chiusure di imprese di Cerved. In dettaglio, i fallimenti sono passati da 22 a 15. In tutto il Nord-ovest, la diminuzione è stata del 2,3 per cento, contro il 12,2 per cento registrato l'anno precedente (da 3.513 a 3.431).

E' invece aumentato dello 0,6 per cento in Valle d'Aosta il numero di liquidazioni volontarie (le società che chiudono volontariamente). La media è del 9,4 per cento nel Nord-ovest, dove contemporaneamente si sono ridotte le procedure concorsuali non fallimentari, passando da 470 nel 2017 a 353 nel 2018 (-25 per cento).