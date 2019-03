In casa della ex con coltello, arrestato

Non accettava la fine della relazione, cosi è introdotto nella casa della ex compagna e ha dato in escandescenza brandendo un coltello, tanto da rendere necessario l'intervento dei carabinieri. Un italiano di 38 anni è stato arrestato per stalking e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti nella notte tra sabato e domenica, a Verres: a chiamare i militari della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent sono stati i familiari della donna, allarmati per le minacce dell'ex compagno. L'uomo si è poi mostrato aggressivo anche nei confronti dei carabinieri, lanciando coltelli verso la loro auto. Il pm Eugenia Menichetti ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere.

Alla discussione nel cuore della notte aveva preso parte anche il padre della vittima. Nei momenti di agitazione seguiti alle minacce con il coltello, la donna è rimasta lievemente ferita a una mano. E' stata portata in pronto soccorso ad Aosta, dove i sanitari le hanno dato una prognosi di pochi giorni. Secondo i carabinieri, le minacce nella notte tra sabato e domenica sono state il culmine di una serie di comportamenti persecutori che l'uomo manifestava da qualche tempo nei confronti della sua ex compagna.



Data ultima modifica 11 marzo 2019 ore 18:37