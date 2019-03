Torna Notte degli Gnomi in Valle d'Aosta

Anche quest'anno, con l'arrivo della prima notte di pioggia primaverile, l'assessorato regionale all'ambiente organizzerà operazioni di recupero di rospi nei Comuni di Brissogne e Villeneuve. Si tratta di "interventi ad alta valenza ecologica e educativa": si verificherà l'uscita simultanea dei rospi dai loro rifugi invernali per fare ritorno alle zone umide dove sono nati, una "migrazione di massa" - dal 2013 chiamata 'La Notte degli Gnomi' - nella quale molti anfibi restano uccisi quando, abbagliati dalle luci delle autovetture, per la paura si immobilizzano in mezzo alla strada. Sono quindi previste operazioni di recupero dei rospi nelle località in cui normalmente avvengono gli attraversamenti al fine di aiutarli a superare indenni i tratti stradali maggiormente pericolosi. "È certamente un evento importante per chi non ha la possibilità di apprezzare appieno la fauna in Valle d'Aosta e una buona occasione per valorizzare parte del territorio che, a molti, potrebbe essere poco conosciuto" dichiara l'assessore Albert Chatrian. La richiesta di partecipazione è in costante crescita. La Notte degli Gnomi è organizzata in collaborazione con il Corpo Forestale della Valle d'Aosta. E' richiesta la disponibilità ad operare di sera, tra le ore 20 e le ore 23 circa; è obbligatorio indossare un giubbotto giallo riflettente ad alta visibilità ed è inoltre consigliato calzare degli stivali, avere una torcia elettrica, un impermeabile, un sacchetto di plastica e un asciugamano. I minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto. La partecipazione è libera e gratuita.