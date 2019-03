Passeur arrestato al M. Bianco

(ANSA) - AOSTA, 2 MAR - La polizia di frontiera, in servizio al Traforo del Monte Bianco, ha arrestato oggi al confine con la Francia un cittadino italiano di 53 anni che stava cercando di far espatriare illegalmente 7 cittadini di varie nazionalità africane. I passeggeri, regolari in Italia, avevano ottenuto il passaggio da Milano attraverso una terza persona ed il pagamento di circa 750 euro, tramite un'applicazione web per il trasporto automobilistico privato. L'autista, giunto ad Aosta, aveva telefonato alla sala operativa della Questura di Aosta riferendo i suoi sospetti che i trasportati non fossero in regola con i documenti necessari all'espatrio. Giunto al Traforo Monte Bianco veniva è stato fermato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I passeggeri sono stati rilasciati.