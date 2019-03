Nato gipeto in Val di Cogne, ghiacciatori denunciati per essersi avvicinati

Si è schiuso nei giorni scorsi l'uovo della coppia di gipeti che ha nidificato in Valnontey, a Cogne, nel Parco nazionale del Gran Paradiso. Il piccolo, battezzato Sputnik dai guardaparco, è accudito dai genitori che lo nutriranno sino all'involo, previsto nel mese di luglio. Intanto sei ghiacciatori sono stati denunciati alla procura di Aosta per disturbo alla fauna, con l'accusa di essersi avvicinati a quasi 20 metri dal nido. Il loro comportamento, fa sapere l'Ente Parco, ha causato "l'allontanamento del gipeto, impegnato in quel momento nella delicata fase della cova.

L'esemplare è poi fortunatamente ritornato al proprio nido, ma se i ghiacciatori avessero raggiunto le vicinanze, avrebbero potuto provocarne addirittura l'abbandono". Il divieto è segnalato da "numerosi cartelli" presenti oltre che dalle "azioni di comunicazione messe in atto dall'Ente Parco su web, social e stampa, anche in collaborazione con la Società fuide di Cogne".